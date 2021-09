Justiça da Alemanha proíbe cartazes de grupo neonazista

(foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Um tribunal administrativo da Alemanha proibiu os cartazes de um pequeno grupo neonazista, previamente autorizados sob condições, por considera que "incitam o ódio", em especial contra os ecologistas, a respeito dos quais os pôsteres se referem diretamente com a mensagem "pendurem os verdes!".O Tribunal Administrativo Superior da Saxônia (este) anulou a decisão de um tribunal administrativo, que autorizou os cartazes violentos do grupo "III via", desde que colocados a mais de 100 metros dos cartazes do Partido Verde.A Alemanha está na reta final para as eleições legislativas do próximo domingo.O tribunal considerou que os cartazes poderiam "alterar a paz pública incitando o ódio e portanto a dignidade humana dos membros do Partido Verde"."A liberdade de opinião passa pela proteção da segurança pública", argumenta o tribunal.Este grupo neonazista aumentou as provocações nos últimos dias. No fim de semana passado, os militantes neonazistas colocaram em uma rua de Wurtzbourg (sul), na qual um refugiado somali que sofria de distúrbios mentais matou três pessoas com uma arma branca em junho, manequins cobertos por um lençol que, segundo eles, representavam as "vítimas" da política de imigração do país.