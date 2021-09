Audiência do Emmy se recupera com cerimônia presencial

Os prêmios Emmy encerraram sua sequência de piores recordes de audiência neste domingo (20), quando 7,4 milhões de pessoas nos Estados Unidos ligaram suas televisões para assistir à gala.



Trazendo de volta o tradicional tapete vermelho e uma constelação, ainda que reduzida, de estrelas, a cerimônia transmitida pela CBS alcançou um aumento de 16% na audiência em relação à edição do ano passado, que foi virtual e marcou o pior recorde televisivo, com 6,1 milhões de telespectadores.



"No geral, foi uma noite maravilhosa na televisão e uma ótima maneira de começar a nova temporada", disse a CBS em um comunicado.



Mas a audiência deste domingo foi a terceira menor da história do Emmy, em um momento em que o público de todas as premiações sofre uma clara queda.



"The Crown", "O Gambito de Rainha" e "Ted Lasso" ganharam os principais prêmios no 73º Emmys, marcando as primeiras grandes vitórias para Netflix e Apple TV+, em uma noite em que as plataformas de streaming prevaleciam sobre as redes de televisão tradicionais.



O único prêmio individual concedido a uma das maiores redes da América foi para o "Saturday Night Live" da NBC, que recebeu a estatueta de melhor programa de variedades, enquanto a CBS foi embora de mãos vazias.



"É como televisionar seu próprio funeral", escreveu o colunista do The Hollywood Reporter Scott Feinberg, que disse que a transição da mudança da guarda da televisão da era a cabo para a era do streaming "foi completa".



O especial "Celebrating America", que foi ao ar em várias redes de televisão em janeiro e teve como foco o presidente Joe Biden, também foi reconhecido.



A CBS disse que a audiência final do Emmy deve aumentar até terça-feira, quando os números serão confirmados, e que a transmissão da cerimônia via streaming dobrou desde a última apresentação da gala pela CBS em 2017.



O Emmys de domingo competiu por audiência com um importante jogo da NFL entre o Baltimore Ravens e o Kansas City Chiefs.



