Crianças de escolas de Helsinque poderão voltar a cantar 'Feliz aniversário' apesar da covid

Os alunos das escolas de Helsinque passaram meses sem canções infantis e foram obrigados a murmurar o "Feliz aniversário", mas isto vai mudar nesta segunda-feira (20), graças à flexibilização das restrições contra a covid-19.



Eles ainda não poderão dar as mãos e precisarão respeitar o distanciamento, mas "podem voltar a cantar", declarou à AFP Outi Salo, diretora de Ensino Fundamental da capital finlandesa.



Desde o inverno passado, os alunos de Helsinque tinham que murmurar com os lábios fechados quando estavam em sala de aula.



As aulas de música ocorriam sem canto, após uma advertência das autoridades sanitárias contra o risco de propagação da covid-19.



Segundo as novas diretrizes, o canto voltará às salas, mas ao final das aulas.



As salas devem ser ventiladas e as crianças maiores de 12 anos continuarão usando máscara, segundo o jornal Helsingin Sanomat.



A Finlândia é um dos países europeus com menos casos de coronavírus desde o início da pandemia, com um total de 136.000 infeções e 1.054 mortes para 5,5 milhões de habitantes.