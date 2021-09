Drone mata dois comandantes extremistas na Síria, segundo ONG

Dois comandantes extremistas próximos a Al-Qaeda morreram nesta segunda-feira (20) em ataques com um drone na província de Idlib, no noroeste da Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).



Segundo o OSDH, foi obra da "coalizão internacional" anti-extremista liderada por Washington, mas esta negou à AFP ter promovido algum ataque nesta segunda-feira na província de Idlib.



Os ataques tinham como alvo um veículo na estrada que vai de Idlib para Bennich, ao nordeste da cidade, na mesma província, onde uma parte está sob controle dos extremistas.



Um dos comandantes mortos é tunisiano e o outro do Iêmen ou da Arábia Saudita, afirmou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, que não sabe a qual grupo extremista eles pertencem.



Parte da província de Idlib e segmentos das de Hama, Aleppo e Latakia estão sob controle de Hayat Tahrir al Sham (HTS), o ex-braço sírio da Al-Qaeda.



A região também abriga grupos rebeldes e outras formações extremistas aliadas ao HTS, como Hurras al Din.



Todas essas facções já foram alvo de ataques aéreos do governo sírio, da Rússia (seu aliado), da coalizão internacional e dos Estados Unidos.