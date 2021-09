Bukele ironiza e se autodenomina 'ditador de El Salvador' no Twitter

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autodenominou ironicamente "ditador" em sua biografia do Twitter, uma forma de zombar de seus adversários, em meio a críticas internacionais e após uma manifestação recente no país, na qual foi acusado de concentrar o poder.



Embora inicialmente tenham dito nas redes sociais que a conta havia sido hackeada, fontes da Casa Presidencial informaram à AFP que, na verdade, o texto foi escrito pelo próprio presidente.



Bukele, de 40 anos e que desfruta de uma alta popularidade, se destacou por usar as redes sociais para informar sobre sua gestão. Já causou um rebuliço em seu perfil do Twitter quando se autodefiniu como "um instrumento de Deus para a nossa história".



Em um discurso pronunciado em 15 de setembro com motivo do bicentenário da Independência da América Central, o presidente questionou seus opositores que o chamam de ditador.



"Aqui não existe uma ditadura, aqui existe uma democracia que se expressou livremente nas urnas, não só uma, mas duas vezes", afirmou, referindo-se à sua vitória nas presidenciais de 2019 e a de seus aliados nas legislativas de fevereiro de 2021.



Seus comentários ocorreram após uma manifestação gigantesca em San Salvador contra sua gestão.