Navio Ocean Viking socorreu 129 migrantes no Mediterrâneo no fim de semana

O navio de salvamento marítimo da SOS Méditerranée "Ocean Viking" resgatou 129 migrantes na costa da Líbia e de Malta no fim de semana (18 e 19) - anunciou esta ONG europeia em um comunicado.



Por questões de saúde, dois dos sobreviventes foram transferidos, nesta segunda-feira (20), "pela Guarda Costeira italiana, juntamente com quatro membros de suas famílias", já que sofrem de "doenças crônicas e precisam de atenção médica urgente em terra", relatou a SOS Mediterranée.



"Ainda há 123 sobreviventes a bordo do 'Ocean Viking', e o mais jovem tem menos de um mês", acrescentou a ONG.



Realizado ao meio-dia de sábado (18), o primeiro resgate envolveu 25 pessoas que estavam a bordo de "um bote de madeira em perigo, em águas internacionais", frente à costa líbia, segundo esta organização com sede em Marselha, sul da França.



No domingo (19), o "Ocean Viking" resgatou outras 33 pessoas, também na costa líbia.



Na tarde do mesmo dia e na madrugada desta segunda, o navio fez outras duas operações, desta vez, "na zona de busca e salvamento maltesa", acrescentou a SOS Mediterranée.



O "Ocean Viking" primeiro ajudou 58 pessoas e, depois, fez um quarto resgate, recuperando outras 13 pessoas "perdidas à deriva", segundo a ONG.



De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM, uma agência da ONU), pelo menos 1.369 pessoas morreram no Mar Mediterrâneo desde o início deste ano, tentando chegar à Europa.



