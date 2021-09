Os principais astros da TV começaram a desfilar neste domingo pelo tapete vermelho da primeira cerimônia presencial do Emmy em dois anos, na qual a Netflix se prepara para conquistar o prêmio principal.



As celebridades seguiam os protocolos da pandemia. Os indicados a melhor ator dramático Josh O. Connor e Billy Porter foram os primeiros a posar para as câmeras.



Porter vestia um terno preto com mangas volumosas. "É o glamour de Hollywood. Estou finalmente tendo uma plataforma para usar este tapete vermelho com o objetivo de expressar minha criatividade de outra forma", declarou.



Michael Douglas e Paul Reiser posaram juntos no tapete.



NETFLIX



CROWN HOLDINGS



APPLE INC.