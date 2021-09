Reunião entre ministros de França e GB é cancelada após crise dos submarinos

A reunião marcada para esta semana em Londres entre a ministra da Defesa francesa, Florence Parly, e seu colega britânico, Ben Wallace, foi cancelada, a pedido do Executivo da França, informou uma fonte do ministério francês à AFP neste domingo.



O cancelamento acontece em meio à crise entre França, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, depois que os três últimos anunciaram esta semana a aliança militar Aukus, que significou a perda de um importante contrato militar para a venda de submarinos franceses ao Exército australiano.



Em 2016, a França assinou um contrato de 65 bilhões de dólares para a venda à Austrália de 12 submarinos franceses movidos a diesel. Mas após a assinatura da Aukus, Canberra rompeu o acordo e substituirá os submarinos franceses por navios americanos de propulsão nuclear.



Uma fonte do Ministério da Defesa britânico não confirmou nem desmentiu o cancelamento da reunião. "O Reino Unido continua conversando com a França sobre essas reuniões. Seguimos mantendo uma relação de defesa estreita e frutífera com a França, que continua sendo um aliado de confiança", declarou a fonte britânica.



A crise dos submarinos causou uma tempestade diplomática e a França decidiu chamar seus embaixadores em Washington e Canberra para consultas.