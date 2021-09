Vulcão Cumbre Vieja entra em erupção nas Ilhas Canárias

O vulcão Cumbre Vieja da ilha espanhola de La Palma, nas Ilhas Canárias, entrou em erupção neste domingo (19) após dias de intensa vigilância devido a sua atividade sísmica, anunciaram as autoridades locais.



O vulcão expeliu grandes colunas de fumaça, cinzas e lava, de acordo com as primeiras imagens transmitidas ao vivo pela televisão pública espanhola por volta das 16h30 (11h30 BRAS).



"A erupção começou na área de Cabeza de Vaca, em El Paso", informou o governo local da ilha em sua conta no Twitter, que começou a evacuar as áreas habitadas próximas ao vulcão.



"Solicita-se à população que tome cuidados extremos e não se aproxime da área da erupção para evitar riscos desnecessários", acrescentou a prefeitura local.



O presidente regional das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, destacou a "sorte de a erupção ter ocorrido em uma área despovoada" de uma ilha com 80 mil habitantes.



La Palma é uma das sete ilhas do arquipélago turístico das Canárias, situada perto da costa noroeste da África.



- Milhares de tremores -



O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, decidiu viajar à região esta tarde, após o início da erupção.



"Dada a situação gerada na ilha de La Palma, o Presidente adiou a viagem prevista para hoje a Nova York para participar na Assembleia Geral da ONU", e irá viajar esta tarde às Ilhas Canárias para acompanhar os desenvolvimentos dos acontecimentos", relatou a assessoria de imprensa do Executivo.



O Cumbre Vieja ficou em alto nível de alerta por uma semana devido ao aumento da atividade sísmica na ilha.



Desde sábado, o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias registrou vários milhares de terremotos de baixa intensidade, até o nível 4 da escala Richter, na área do vulcão.



No interior do vulcão também ocorreram movimentos de milhões de metros cúbicos de magma e o solo subiu cerca de dez centímetros na área de Cumbre Vieja.



Poucas horas antes do início da erupção, as autoridades já haviam evacuado as pessoas com mobilidade reduzida de suas casas.



O Ministério do Interior informou que mais de 200 membros das forças de segurança viajaram para a área de helicóptero.



A última erupção do Cumbre Vieja ocorreu em 1971.



O arquipélago espanhol das Canárias, de origem vulcânica, teve a sua última erupção em 2011, desta vez debaixo d'água, na ilha de El Hierro.



