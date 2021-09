Índia confisca heroína cujo valor de mercado alcançaria US$ 20 milhões

As autoridades indianas confiscaram heroína por mais de 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) e detiveram sete iranianos, durante uma operação de combate às drogas em alto mar nas costas ocidentais do grande país do sul asiático, informaram as autoridades neste domingo (19).



Os agentes anti-drogas interceptaram mensagens enviadas à tripulação do navio e o detiveram quando realizava uma viagem do Irã até Sri Lanka, a 180 milhas náuticas (pouco mais de 333 km) da costa de Gujarat, disse à AFP o chefe do "esquadrão anti-terrorista" estatal, Himanshu Shukla.



"Suspeitamos que haja cerca de 30 kg ou mais de heroína no navio, que tem um valor no mercado internacional de mais de 1,5 bilhão de rupias (cerca de 20 milhões de dólares)", disse Shukla.



Ele acrescentou que espera que o navio capturado em uma operação conjunta da guarda costeira e do "esquadrão anti-terrorista" chegue a um porto em Gujarat neste domingo à noite ou na madrugada de segunda-feira.