Expectativa pelos prêmios Emmy: será que finalmente é a noite da Netflix?

As principais estrelas da TV se encontrarão pessoalmente pela primeira vez em dois anos no Emmy deste domingo (19), onde a Netflix está se preparando para finalmente ganhar o maior prêmio na telinha por "The Crown".



A saga da realeza britânica, adorada pela crítica, vai brigar pelo prêmio de melhor drama com "The Mandalorian", do universo "Star Wars", e outros em cerimônia que será realizada ao ar livre com pequeno público e ao vivo no centro da cidade Los Angeles devido à pandemia.



Apesar de ter revolucionado o mundo da televisão desde seu lançamento em 2007, Netflix, o líder dos streamings, nunca ganhou um Emmy - o maior prêmio da televisão nos Estados Unidos - de melhor drama, comédia ou minissérie.



"Com 'The Crown', parece que finalmente chegou sua hora. Será a primeira grande vitória de uma série para a Netflix", disse Clayton Davis, editor de prêmios da revista Variety, à AFP.



Além do drama da família real britânica, que em sua quarta temporada revê o difícil casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, o streaming gigante está competindo com a série super popular "The Queen's Gambit" ("O Gambito da Rainha").



Com Anya Taylor-Joy interpretando uma jovem prodígio do xadrez enfrentando vários problemas, a trama disparou as vendas de tabuleiros de xadrez ao redor do mundo e é visto como favorito para ganhar o prêmio de minisséries, aquelas que têm apenas uma temporada.



Entretanto, há outras séries concorrendo por fora como a série de época "Bridgerton" e o documentário de natureza "David Attenborough: A Life on our Planet", além de 34 outros prêmios Emmy que já conquistara em categorias técnicas anunciadas antes da cerimônia, a Netflix poderá obter um recorde.



"O que vemos é que a Netflix está finalmente conquistando. Eles sempre se deram bem com as indicações, mas nunca com as categorias principais", disse o colunista do Deadline, Pete Hammond à AFP. "Este é um ponto sem volta para eles", completou.



- "Festa divertida e luxuosa" -



A cerimônia do ano passado - que ocorreu antes da vacinação - foi completamente virtual, com o anfitrião Jimmy Kimmel apresentando-se em um auditório deserto em Los Angeles enquanto os vencedores compareciam por vídeo.



Desta vez, o comediante Cedric the Entertainer assumirá o comando do evento, que será realizado com uma lista restrita de 500 convidados em um auditório externo, seguindo os cuidados para evitar a propagação do coronavírus que incluem a apresentação do comprovante de vacinação.



"Espalhar celebridades não está em nossos planos", disse o produtor do Emmy Ian Stewart, falando à Variety. No entanto, ele prometeu uma "festa divertida e luxuosa" para quem comparecesse.



Com a variante delta ainda complicando as viagens, alguns competidores internacionais, incluindo o elenco de "The Crown", devem participar remotamente de Londres.



NETFLIX



CROWN HOLDINGS



APPLE INC.