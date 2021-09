Covid: Por que o coronavírus avança em Israel após o país liderar a vacinação global

Devido a aumento no número de casos de covid-19, Israel passou a oferecer terceira dose da vacina (foto: Getty Images)

Israel foi um dos primeiros países a implementar um programa abrangente de vacinação contra a covid-19, tornando-se exemplo para o restante do mundo.

No fim de fevereiro, pelo menos 50% da população já havia tomado pelo menos uma dose da vacina. Hoje, segundo a plataforma Our World in Data, cerca de 63% da população israelense está totalmente imunizada.

O país praticamente voltou à vida normal no início de junho. Na época com poucos casos de covid-19, parecia que a batalha contra o vírus havia sido vencida.





No entanto, a partir de julho, as infecções começaram a aumentar novamente e, no início deste mês, Israel passou a registrar mais de 10 mil novos casos da doença por dia.

A resposta das autoridades foi um programa de vacinação de reforço inicialmente oferecido para aqueles com mais de 60 anos, mas que acabou estendido a grupos populacionais cada vez mais jovens.

E, num desdobramento mais recente, Israel se prepara para garantir que vacinas suficientes caso uma quarta rodada de imunização contra a covid-19 seja necessária, disse em 12 de setembro Nachman Ash, diretor-geral do Ministério da Saúde, principal autoridade de saúde do país.

"Não sabemos quando isso vai acontecer. Espero muito que não seja dentro de seis meses, como agora, e que a terceira dose dure mais tempo", disse ele em entrevista à rádio local 103FM.

O recente aumento de casos (variando entre 7 mil a 10 mil novos casos por dia, segundo a média móvel do país) gerou debate sobre o futuro do programa de vacinação de Israel e pode trazer lições importantes para o restante do mundo, de acordo com Rachel Schraer, repórter de saúde da BBC.

Alguns cientistas apontam que diminuição da imunidade gerada pela vacina é uma das causas da nova onda da covid em Israel (foto: Getty Images)

As autoridades de saúde estão especialmente vigilantes após a reabertura das escolas em 1º de setembro e reuniões familiares recentes por ocasião do Ano Novo Judaico (Rosh Hashanah).

Não vacinados

Uma parte importante do problema em Israel tem sido a cobertura de vacinação, na visão de Micheal Head, pesquisador de saúde global da Universidade de Southampton, na Inglaterra.

Depois de seu início rápido, o programa de vacinação desacelerou, diz Head em artigo recente no site acadêmico The Conversation.

Apenas 62% da população de Israel recebeu duas doses, observa Michael Head (foto: Getty Images)

"Não houve interrupções claras no fornecimento de vacinas, então fatores como hesitação ou acesso a cuidados médicos podem ter sido um problema", diz o pesquisador. "Por exemplo, há evidências de que a aceitação é menor entre grupos árabes e judeus ultraortodoxos."

A proporção da população que recebeu pelo menos uma dose da vacina aumentou de 50% em fevereiro para apenas 68% em setembro. Crianças de 12 a 15 anos foram incluídas no programa de vacinação em junho de 2021.

Com cerca de 30% de sua população não vacinada, Israel tem cerca de 2,7 milhões de habitantes que são potencialmente suscetíveis a infecções e doenças, lembra Head.

Mas, apesar disso, há alguns meses, o nível de cobertura parecia ser suficiente para controlar os casos.

Então, o que mudou desde então?

Imunidade diminuindo

A variante Delta, mais infecciosa, parece ter tido um papel no recrudescimento dos casos, afetando o nível de proteção da vacina.

Apesar disso, é sabido que o imunizante continua altamente eficaz contra a forma mais grave da doença.

Os cientistas que monitoram os dados acreditam que um fator importante no recente aumento de casos em Israel é a queda da imunidade gerada pela vacina da Pfizer, inicialmente o único imunizante administrado no país, segundo Schraer.

Segundo o professor Eran Segal, que assessora o governo israelense para questões relacionadas à pandemia de covid-19, o nível de proteção individual é de 30% a 40% de cinco a seis meses após a vacinação, comparado com a proteção de mais de 90% logo após a inoculação.

Alguns cientistas apontam que a diminuição da imunidade gerada pela vacina é uma das causas do avanço onda de covid-19.

Apesar dessa queda, a vacinação ainda previne um número significativo de casos graves.

Em média, os não vacinados acima de 60 anos têm nove vezes mais chances de ficarem gravemente doentes do que os vacinados. Já entre os jovens, essa taxa é duas vezes maior, lembra Schraer, da BBC.

Head observa que, de acordo com levantamentos recentes, quase 60% das hospitalizações em Israel são de pessoas totalmente vacinadas. No entanto, esses números não significam necessariamente que as vacinas perderam sua eficácia.

"O mesmo tipo de tendência foi observado no Reino Unido e pode simplesmente refletir o fato de que os idosos têm mais probabilidade de serem vacinados e, ao mesmo tempo, mais suscetíveis a doenças, fatores que se combinam para aumentar os casos de Covid-19 e mortes entre os vacinados", esclarece Head.

Rápido demais?

Para Head, outro fator importante é a rapidez com que Israel interrompeu as medidas restritivas para controlar a pandemia.

Ele cita Asher Salmon, diretor do Departamento de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, que sugeriu em julho que Israel "talvez tenha suspendido as restrições muito cedo".

Para Head, o caso de Israel é "o mais recente de uma longa lista de exemplos que mostram como a transmissão comunitária da covid-19 é facilitada quando a política nacional encoraja a mistura de pessoas suscetíveis com pouca ou nenhuma restrição".

O pesquisador citou o índice de rigor das medidas contra a covid-19 criado pela plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Esse índice mede o rigor das políticas de contenção da pandemia em cada país do mundo.

Em 28 de agosto de 2021, a pontuação de Israel era 45,4, muito menos rigorosa do que a da Nova Zelândia (96,3), onde os surtos permanecem limitados.

Terceira dose?

Israel respondeu ao recente aumento de casos implementando um programa de reforço de vacinação. Primeiro, uma terceira dose foi oferecida aos maiores de 60 anos, mas depois gradualmente estendida para grupos populacionais mais jovens.

Em 29 de agosto, as autoridades israelenses anunciaram que a terceira dose está disponível para qualquer pessoa com 12 anos de idade ou mais que tenha recebido a segunda dose pelo menos cinco meses antes.

A terceira dose "está desacelerando a onda delta", diz o professor Segal.

Mercado em Jerusalém em abril; para alguns especialistas, Israel relaxou restrições muito cedo (foto: Getty Images)

Anat Ekka Zohar, que liderou o estudo do programa de reforço, disse que três doses eram "altamente protetoras, tanto contra infecções quanto contra doenças graves".

"A terceira dose é a solução para interromper o atual surto de infecção", argumenta.

Head explica que naqueles que recebem a dose de reforço, o risco de uma infecção confirmada por coronavírus parece diminuir 11 vezes em comparação com indivíduos que receberam "apenas" duas doses.

Porém, alerta o pesquisador, essas conclusões ainda são preliminares, ou seja, ainda não foram revisadas por pares.

E agora?

Há intensos debates globais sobre se deve haver programas de reforço quando tantas pessoas no mundo nem mesmo receberam uma única dose.

No início de setembro, apenas 5,4% da população do continente africano havia recebido pelo menos uma dose de alguma vacina contra a covid-19.

Alguns especialistas também questionam se é sustentável administrar doses de reforço a cada seis meses ou uma vez por ano, como no caso da vacina contra a gripe.

Rachel Schraer, da BBC, observa que, embora tenhamos reunido uma grande quantidade de evidências mostrando que as vacinas são seguras e eficazes para quase todos, ainda existem pontos em que precisamos de mais informações.

Autoridades em Israel reintroduziram medidas, como uso de máscaras e restrição a aglomerações (foto: Getty Images)

Pode ser que um esquema de três doses seja necessário, como no caso da vacina contra hepatite B, para a qual a vacinação tripla resulta em proteção mais ou menos vitalícia para a maioria, observa ela.

Ou pode ser que a combinação de duas doses e imunidade natural sejam suficientes.

As pessoas podem obter uma boa proteção natural após contrair o vírus. Mas sem uma vacina, a infecção carrega o risco de doenças graves com complicações de longo prazo ou até morte.

Os cientistas levantaram a hipótese de que a exposição repetida à infecção por covid-19, agora com a proteção da vacina e a imunidade natural de infecções anteriores tornando-a menos arriscada, poderia com o tempo transformar o vírus em uma doença potencialmente recorrente, mas com poucos efeitos graves.

Outros, entretanto, temem que isso possa gerar um custo alto, já que infecções graves ainda podem afetar os mais vulneráveis e muitas consequências da chamada "covid longa" são desconhecidas.

Pelo menos, conclui Schraer, a dose de reforço em Israel poderia fornecer mais respostas a algumas dessas questões pendentes.

Para Michael Head, o programa de vacinação em Israel, em geral, tem sido muito bem-sucedido.

"Mas o país também é um exemplo do que pode acontecer quando as restrições são relaxadas muito rapidamente", diz.

"Isso mostra que todos os países, independentemente de seu status atual de vacinação, devem manter planos de longo prazo sobre como minimizar o impacto do covid-19, durante esta pandemia atual e em casos de surtos menores no futuro", acrescenta.

