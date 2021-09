Museus reabrem no Irã após mais de um ano fechados pela covid-19

Os museus das principais cidades do Irã reabriram neste domingo (19) depois de permanecerem mais de um ano praticamente fechados devido à covid-19, anunciou um alto cargo iraniano à AFP.



"Os museus de Teerã e de outras cidades grandes do país, que não estão mais na área vermelha, ou seja, onde o risco de contrair o vírus é muito alto, reabriram neste domingo. Os turistas e visitantes devem cumprir as medidas de segurança" sanitária, explicou o diretor dos museus do país, Mohamad-Reza Kargar.



"Estamos muito felizes e acredito que as pessoas também estão, porque estão cansadas de ficarem em casa durante a pandemia e visitar museus melhora o estado de humor", disse à AFP.



"Temos protocolos sanitários, é claro, e a quantidade de visitantes dependerá do espaço", completou.



Neste domingo, apesar da reabertura, o Museu Nacional do Irã em Teerã continuava vazio.



O Irã é o país mais afetado pela pandemia no Oriente Médio, com mais de 5 milhões de infecções e 117.182 mortes, segundo dados do ministério da Saúde.