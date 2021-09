Ataque contra outro veículo do Talibã no Afeganistão

Um veículo que transportava combatentes talibãs foi atacado neste domingo (19) em Jalalabad, segundo a mídia local, menos de 24 horas depois de um ataque semelhante nesta cidade do leste do Afeganistão.



Testemunhas citadas pela imprensa local indicaram que vários talibãs foram levados ao hospital após a explosão que, segundo um repórter, ocorreu em um trevo na estrada em direção à capital Cabul.



Até o momento, não há mais detalhes sobre o ocorrido.



No dia anterior, ao menos duas pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em vários ataques com explosivos em Jalalabad, os primeiros desde a retirada total das tropas americanas.



Esses ataques não foram reivindicados.



No entanto, Jalalabad é o bastião dos membros do Estado Islâmico no Afeganistão, rivais dos talibãs e que já reivindicaram o sangrento atentado que custou a vida de mais de 100 pessoas no aeroporto de Cabul no final de agosto, durante as caóticas operações de evacuação.