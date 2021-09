Os quatro turistas espaciais da SpaceX pousaram no Atlântico, na costa da Flórida, na noite deste sábado, após três dias no espaço, concluindo com sucesso a primeira missão orbital da História sem a presença de um astronauta.



A chegada ocorreu conforme planejado, pouco depois das 23h GMT, segundo um vídeo divulgado pela empresa de Elon Musk. Quatro grandes paraquedas retardaram a descida da cápsula, que será resgatada por embarcações da SpaceX.