Continuaremos a oferecer ajuda para Celac superar pandemia, diz Xi Jinping

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou neste sábado, durante a VI Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe (Celac), que seu governo continuará a oferecer ajuda aos países da região para o combate à pandemia de covid-19, mas sem dar detalhes.



Em um vídeo gravado e exibido durante o evento, o líder chinês exaltou a Celac e disse que a cúpula é uma oportunidade para forjar consensos, fomentar a cooperação internacional e promover o desenvolvimento socioeconômico dos países.



A VI Celac ocorre hoje no México sem a presença do presidente Jair Bolsonaro e do mandatário da Argentina, Alberto Fernández, que enfrenta uma crise política em sua coalizão de governo.