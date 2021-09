UE e EUA pedem que outros países se unam para reduzir as emissões de metano

A União Europeia e os Estados Unidos pediram, neste sábado (18), que mais países se unam ao seu compromisso para reduzir as emissões de gás metano com o objetivo de diminuir o aquecimento em ao menos 0,2 ºC até 2050.



A iniciativa, apresentada na sexta-feira pelo presidente americano Joe Biden, pretende que os países se comprometam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 30% antes de 2030.



"Demos um passo importante com o presidente Biden para um compromisso global de emissões de metano", escreveu no Twitter a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Entraremos em contato com sócios globais para trazer o maior número possível a bordo", disse a política alemã.



Argentina, Gana, Indonésia, Iraque, México e Reino Unido "já manifestaram seu apoio" à promessa, afirmou uma declaração conjunta da UE e Estados Unidos.



A iniciativa será formalmente lançada na cúpula COP26, que será realizada em novembro em Glasgow, Escócia.



"O metano é um potente gás de efeito estufa e, segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, representa aproximadamente metade do aumento líquido e 1.0 grau Celsius na temperatura média global desde a era pré-industrial", destaca o comunicado.



"A redução rápida das emissões de metano é complementar à ação sobre o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa e é considerada a estratégia mais eficaz para reduzir o aquecimento global a curto prazo e manter o objetivo de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius", prossegue a nota.