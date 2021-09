Islândia tem a erupção vulcânica mais longa desde 1960

A erupção vulcânica perto de Reykjavik se tornou a mais longa da história da Islândia desde 1960, marcando seis meses de expulsão de gás, pedra e lava no domingo (18).



Milhares de espectadores ficaram maravilhados com a vista deslumbrante perto do Monte Fagradalsfjall - a 40 km de Reykjavik - desde 19 de março, na sexta erupção da Islândia em 20 anos.



"Seis meses é uma erupção razoavelmente longa", disse o vulcanologista, Thorvaldur Thordarson, à AFP.



Agora conhecida como Fagradalshraun ("belo vale de lava"), a erupção começou com um fluxo de uma fissura no solo e, até agora, expeliu quase 143 milhões de metros cúbicos de lava.



No entanto, esse volume é considerado relativamente pequeno e é 11 vezes menos lava do que outra erupção na Islândia, que ocorreu entre 2014 e 2015 em Holuhraun, no centro-leste da ilha.



Embora a erupção tenha durado menos de seis meses, ela liberou o maior fluxo de lava em 230 anos na Islândia.



Mas a última erupção é "especial porque manteve um fluxo relativamente constante, por isso tem sido bastante forte", disse Halldor Geirsson, geofísico do Instituto de Ciências da Terra.



"O comportamento usual que conhecemos dos vulcões na Islândia é que eles começam muito ativos cuspindo lava, e então o fluxo diminui até parar", explicou.



A erupção de Surtsey, perto da costa sul da Islândia, durou quase quatro anos, de novembro de 1963 a junho de 1967.



Depois de sua intensidade cair por nove dias, a lava de Fagradalshraun reapareceu no início de setembro.



Acompanhado por uma nuvem de fumaça causada pela liberação de gases, o líquido incandescente agora sai ocasionalmente da cratera. Ele também se acumula sob o solo, criando túneis em chamas sob camadas de lava solidificada acima do solo.



A lava então se desdobra como uma onda que atinge a costa, maravilhando os curiosos.



De acordo com o Conselho de Turismo da Islândia, cerca de 300.000 pessoas escalaram as colinas escarpadas com vista para os vales Geldingadalir, Meradalir e Natthagi, onde a lava é derramada.



Um total de 10 fissuras se abriram, todas no primeiro mês, e formaram sete pequenas crateras, mas apenas duas delas ainda são visíveis.



Os outros foram cobertos por lava lançada da única cratera que ainda está ativa.



Essa cratera mede agora 334 metros, de acordo com o Instituto de Ciências da Terra, apenas algumas dezenas de metros mais curta que o pico mais alto da área circundante.



O vulcão não mostra sinais de enfraquecimento tão cedo. "Parece haver magma suficiente de algum reservatório para que possa durar muito tempo", disse Geirsson.