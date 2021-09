'Maixabel' é aclamado ao trazer o ETA às telas de San Sebastián

O filme "Maixabel", que conta a caótica história da aproximação de uma viúva de um político assassinado pelo ETA com dois algozes, foi recebido neste sábado (18) no Festival de Cinema de San Sebastián com comoção e longos aplausos.



"Maixabel", que concorre na categoria oficial do concurso cinematográfico da cidade basca, é uma produção espanhola dirigida por Iciar Bollaín e estrelada por Blanca Portillo e Luis Tosar.



Este é o mais recente exemplo da inspiração que a cultura espanhola encontrou no conflito basco e na organização armada ETA, a exemplo de "Pátria", o romance de Fernando Aramburu, que foi convertido em uma série televisiva.



"Maixabel" conta a história de Maixabel Lasa (Blanca Portillo), viúva do político socialista José María Jáuregui, e o arrependimento de dois dos três membros do ETA que participaram do assassinato em 2000 de seu marido, Luis Carrasco (Urko Olazabal) e Ibon Etxezarreta (Tosar).



A ideia inicial era fazer um documentário com esses encontros, mas os produtores acabaram optando pela ficção.



- "Material sensível" -



O filme baseia-se na força das interpretações, durante os encontros entre a viúva e os membros do ETA, com uma cena final particularmente emocionante em que participaram amigos de verdade de José María Jáuregui.



"Houve um claro compromisso em colocar o melhor que tínhamos a serviço dessa história", disse a atriz principal Blanca Portillo, descrevendo o material narrativo como "muito sensível".



Aos 58 anos e com uma carreira de mais de 30 entre o teatro e o cinema, Portillo já ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes em 2006 ("Volver") e outro em San Sebastián em 2017 ("Sete mesas de sinuca francesas").



"É o papel mais complexo que já tive", explicou Tosar, 49, cuja carreira conta com dezenas de filmes e três prêmios Goya, o maior prêmio do cinema espanhol.



"Recebemos um material muito bom, maravilhosamente escrito", disse Tosar, "e simplesmente acredito que aproveitamos a generosidade das pessoas que inspiraram, que viveram os eventos que inspiraram este filme".



"Maixabel" reserva um momento especial para o dia 20 de outubro de 2011, já há quase 10 anos, quando o ETA anunciou a "cessação definitiva" de suas atividades.



Após quatro décadas de violência na tentativa de alcançar a independência do País Basco e de Navarra, o ETA matou 853 pessoas, feriu milhares e deixou uma longa lista de sequestros e extorsão de empresários.



O Festival de San Sebastian receberá mais de 170 filmes até sábado, 25 de setembro, quando acontecerá a cerimônia de premiação.