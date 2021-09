Mais de 200 detidos em protesto contra o confinamento em Melbourne

Mais de 200 manifestantes foram detidos e vários policiais ficaram feridos neste sábado (18) em Melbourne, Austrália, em violentos distúrbios durante um protesto contra o confinamento imposto para frear o coronavírus.



As forças de segurança usaram spray de pimenta contra os manifestantes na segunda cidade mais populosa do país, onde centenas de pessoas violaram a obrigação de ficar em casa para protestarem contra o confinamento.



Melbourne, capital do estado de Victoria, vive seu sexto confinamento desde o início da pandemia. As autoridades locais notificaram neste sábado mais de 500 casos por covid-19.



A polícia informou que seis agentes foram hospitalizados após serem lesionados pelo lançamento de objetos e pisoteados durante os confrontos contra cerca de 700 manifestantes.



"O que vimos hoje é um grupo que se uniu, não para exigir mais liberdades, e sim para confrontar e lutar com a polícia", declarou à imprensa o comandante da Polícia de Victoria, Mark Galliott.



Melbourne está confinada desde o final de julho e Sydney desde o final de junho.



As autoridades afirmam que estão se esforçando para encontrarem uma forma de aliviar essas restrições.