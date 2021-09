Trabalhos de consolidação de Notre Dame de Paris são finalizados

A fase de proteção e consolidação da catedral de Notre Dame de Paris, devastada há mais de dois anos por um incêndio, foi concluída e passou para a etapa de restauração, anunciaram as autoridades neste sábado (18).



"Os trabalhos de proteção e consolidação da catedral de Notre Dame de Paris, que começaram em 16 de abril de 2019 (um dia depois do incêndio), foram concluídos de acordo com o calendário previsto", anunciou em um comunicado a instituição pública encarregada de sua conservação.



"A catedral está agora completamente segura" após esta fase.



O presidente da França, Emmanuel Macron, havia prometido que a catedral seria reconstruída em cinco anos, mas as obras não terminarão nesse prazo.