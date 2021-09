Avião da Air France faz pouso de emergência em Pequim após 'incidente técnico'

Um avião da Air France com destino a Paris teve que dar a volta na manhã deste sábado (18) pouco depois de decolar em Pequim após um "incidente técnico", anunciou a companhia aérea, destacando que o aparelho pousou "com normalidade".



A tripulação do voo AF393 do Boeing-777 "decidiu retornar a Pequim depois de 14 minutos de voo devido à detecção de um incidente técnico", disse a companhia aérea em um comunicado.



"O avião pousou com normalidade em Pequim às 04h03 locais (17h03 no horário de Brasília)", afirmou.



Segundo um jornal local, "ouviu-se uma explosão na parte traseira da cabine e uma fumaça preta começou a sair" dentro do avião, mas "ninguém ficou ferido".



A Air France e as autoridades aeroportuárias chinesas não comentaram o ocorrido.



Segundo o comunicado da Air France, os passageiros foram atendidos pela companhia "e serão levados a Paris o mais rápido possível".



"Realizaremos serviços de manutenção no avião antes que volte a estar em serviço", acrescentou a companhia, sem especificar se vai utilizar o mesmo avião para os passageiros envolvidos.