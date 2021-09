Ao menos dois mortos e 19 feridos em atentados em cidade afegã de Jalalabad

Ao menos duas pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas neste sábado (18) em vários atentados com bomba na cidade afegã de Jalalabad (leste), segundo um responsável dos hospitais e vários veículos da mídia local.



Ao menos duas bombas tinham como alvo veículos das forças de segurança do Talibã, segundo essas fontes. Esses foram os primeiros ataques com vítimas registrados desde que os islâmicos anunciaram seu governo em 7 de setembro.



Um responsável do Departamento de Saúde do estado de Nangarhar, cuja capital é Jalalabad, disse que havia três mortos e 18 feridos nos ataques. A imprensa local informa dois mortos.



Uma foto tirada no local e recebida pela AFP mostra um veículo verde da polícia com a bandeira do Talibã, com o capô deformado e quase em posição vertical, em meio aos escombros.



Jalalabad é o bastião de membros do Estado Islâmico no Afeganistão, rivais dos talibãs e que já reivindicaram o sangrento atentado que matou mais de 100 pessoas no aeroporto de Cabul no final de agosto.



O Talibã tomou o poder em meados de agosto, aproveitando a retirada das tropas estrangeiras e a debilidade do governo afegão.