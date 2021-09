Os preços do petróleo retrocederam nesta sexta-feira, ao fim de uma semana em que a maioria dos indicadores ficou no azul. Os operadores realizaram lucros, levando em conta os 15 dias de alta do dólar.



O barril do Brent para entrega em novembro, negociado em Londres, fechou em baixa de 0,43%, a 75,34 dólares. O WTI americano para entrega em outubro caiu 0,88%, a 71,97 dólares.