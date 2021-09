Exemplar da Constituição dos EUA vai a leilão com lance mínimo de US$ 15 milhões

Um raro original da Constituição americana, assinada em 17 de setembro de 1787 na Filadélfia, vai a leilão por um valor de 15 a 20 milhões de dólares, anunciou nesta sexta-feira (17) a casa de leilões Sotheby's.



Está previsto que a venda seja celebrada em novembro em Nova York.



A Sotheby's expõe até este domingo uma coleção privada de documentos constitucionais que datam do período revolucionário, entre 1776 e 1789, como a famosa Carta Constitucional assinada na Filadélfia pelos "pais fundadores" dos Estados Unidos, entre eles George Washington, Benjamin Franklin e James Madison.



Selby Kiffer, historiador especialista em manuscritos e livros antigos na Sotheby's, disse à AFP que se trata de um "fantástico primeiro (exemplar) impresso da Constituição dos Estados Unidos, que foi provavelmente impresso em 16 de setembro" de 1787.



Trata-se de um documento "raríssimo", pois restam apenas "onze exemplares" apesar de terem sido impressos provavelmente "quinhentos", e apenas um está em mãos privadas, explicou Kiffer.



O exemplar pertence à colecionadora americana Dorothy Tapper Goldman.



Espera-se que o documento, em estado de conservação bastante excepcional, permaneça nos Estados Unidos, embora possa ser adquirido por um estrangeiro.



A Sotheby's exibe esta coleção da história constitucional americana em um momento de grande polarização política nos Estados Unidos.



No sábado será celebrada uma manifestação em Washington DC de partidários do ex-presidente americano Donald Trump em apoio aos partidários de Trump que invadiram a sede do Congresso em janeiro.



Centenas de manifestantes pró-Trump forçaram a entrada do Capitólio quando os parlamentares estavam reunidos para certificar a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial, o que o ex-presidente nunca aceitou.