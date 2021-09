Leões e tigres são diagnosticados com covid em zoológico de Washington

Seis leões e três tigres do zoológico de Washington, a capital dos Estados Unidos, estão recebendo tratamento para a covid-19, após a detecção da doença em testes preliminares, informaram nesta sexta-feira (17) funcionários do estabelecimento.



"No fim de semana passado, os guardas notaram redução do apetite, tosse, espirros e letargia" em seis leões africanos, um tigre de Sumatra e dois tigres siberianos, cujos exames preliminares deram positivo para o coronavírus, afirmou o zoológico em comunicado.



A nota também diz que são esperados nos próximos dias os resultados de novos testes para confirmar o diagnóstico.



Os animais estão sendo tratados com anti-inflamatórios, medicamentos para evitar náuseas e antibióticos contra o risco de pneumonia.



Os funcionários do zoológico enfatizaram que não há risco para o público, dada a distância considerável entre o hábitat dos felinos e os visitantes.



Além disso, o zoo acrescentou que nenhum outro animal apresentou sinais de infecção.



O contágio desses felinos acontece após o anúncio feito na última terça-feira (14) por diversos zoológicos americanos, entre eles o de Washington, do lançamento de uma campanha de vacinação para espécies de animais que podem contrair covid-19.



Além dos felinos, os primatas estão sendo afetados pelo vírus no país. Na semana passada, vários gorilas do zoológico de Atlanta, na Geórgia, apresentaram resultado positivo em testes para detectar o coronavírus.



Para protegê-los desse mal, os animais do zoológico da capital americana serão imunizados nos próximos meses com um fármaco desenvolvido pela companhia especializada Zoetis.