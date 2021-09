Holanda apreende mais de quatro toneladas de cocaína

As alfândegas holandesas apreenderam mais de quatro toneladas de cocaína no porto de Rotterdam, uma das maiores apreensões feitas até o momento, informou o Ministério Público nesta sexta-feira (17).



A droga, com um valor nas ruas de 301 milhões de euros (352 milhões de dólares), foi descoberta na quinta-feira em um contêiner que carregava madeira procedente de Suriname e com destino a uma empresa da Polônia.



"Não é a maior apreensão, mas é uma das maiores", disse à AFP um porta-voz do MP.



As 4,22 toneladas de droga confiscadas foram destruídas, informou o MP em um comunicado.



A Holanda se tornou um dos principais pontos de entrada de drogas - especialmente a cocaína - na Europa, através de Rotterdam, o maior porto do continente.



A agência de polícia europeia Europol disse em um relatório neste mês que Bélgica e Holanda se tornaram os principais centros de tráfico de cocaína para a Europa.