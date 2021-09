O Conselho de Segurança da ONU renovou nesta sexta-feira (17) por seis meses sua missão política no Afeganistão (Manua) em uma resolução que também pede um "governo inclusivo e representativo" do Talibã e a participação das mulheres na vida social.



A resolução, aprovada por unanimidade pelos 15 membros do Conselho, insiste na "importância de estabelecer um governo inclusivo e representativo" e apela à "participação plena, igualitária e significativa das mulheres e ao respeito pelos direitos humanos, incluindo mulheres e crianças e minorias".