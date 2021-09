Ecologistas bloqueiam rodovia de Londres três vezes em uma semana

Ativistas ambientais interromperam o trânsito da rodovia mais movimentada do país, em Londres, nesta sexta-feira (17).



Realizada pela terceira vez esta semana, a ação de protesto irritou o governo britânico.



De acordo com o grupo Insulate Britain, que reivindica um melhor isolamento das casas no Reino Unido para combater as mudanças climáticas, 79 ativistas tentaram bloquear o trânsito em vários pontos da M25, a autoestrada de maior fluxo do país. Entre outros atos, pinturam a pista de azul.



Eles tinham acabado de serem soltos pela polícia após sua detenção por ações similares na segunda e na quarta-feira (13 e 15), relatou a Insulate Britain, acrescentando que alguns dos manifestantes deitaram no asfalto.



A polícia informou que houve pelo menos 14 detenções nesta sexta, as quais se somam a outras 86 feitas nos protestos anteriores do grupo.



Seus métodos geraram confrontos com os motoristas. Os manifestantes foram acusados de terem contribuído para um acidente, energicamente criticados pelo governo britânico.



"É perigoso e contraproducente", tuitou o ministro dos Transportes, Grant Shapps.



"Esse tipo de comportamento não nos leva a lugar algum, põe os motoristas em risco e aumenta a poluição", acrescentou, convocando a polícia a agir rapidamente.



A ministra do Interior, Priti Patel, denunciou estas intervenções como "táticas de guerrilha" e ações "completamente inaceitáveis".



O governo "não permitirá que uma pequena minoria de manifestantes egoístas cause grandes transtornos à vida e aos meios de subsistência de uma maioria trabalhadora", frisou.



A Insulate Britain advertiu, por sua vez, que continuará com suas ações "até que o governo se comprometa a isolar até 2030 os 29 milhões de lares do país, que estão entre os mais antigos e menos eficientes, em termos de energia, da Europa".