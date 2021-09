Piloto americano dos 'Tigres Voadores' morre, aos 103 anos

O piloto de combate americano Stephen Bonner, um dos últimos sobreviventes dos intrépidos "Tigres Voadores" que lutaram contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial, faleceu aos 103 anos - relataram sua família e colegas.



Os Tigres Voadores operaram de Mianmar, no início dos anos 1940, para apoiar o líder nacionalista chinês Chiang Kai-shek contra os japoneses. Participaram de missões perigosas sobre a China ocupada e derrubaram centenas de bombardeiros inimigos.



Inicialmente, atuaram como mercenários com o apoio tácito do governo americano, dada a neutralidade oficial de Washington em relação ao império japonês antes dos ataques a Pearl Harbor, em 1941.



Entre 1943 e 1944, Bonner voou em "cinco vitórias aéreas confirmadas e cinco prováveis, e a ele foi atribuído ter danificado outros dois aviões de combate e bombardeiros", disse o presidente da Fundação do Legado da Avião Sino-Americana, Jeff Green, à AFP.



"Com sua surpreendente longevidade, Steve se tornou o último combatente estelar a voar na China durante a Segunda Guerra Mundial", acrescentou Green.



Em 2005, ele visitou a China com outros veteranos. Os integrantes dos Tigres Voadores foram nomeados cidadãos honorários de Kunming (sul), por terem ajudado a interromper a campanha japonesa de bombardeio nesta cidade durante a guerra.



