Facebook anuncia programa de investimento em veículos de notícias no Brasil

O Facebook anunciou nesta quinta-feira um novo programa de investimento em veículos noticiosos no Brasil, que permitirá a inclusão em suas páginas de um maior número de links para conteúdo jornalístico, a 13 meses das eleições presidenciais.



Além disso, a empresa irá destinar 2,6 milhões de dólares nos próximos 12 meses a fundos de inovação e projetos desenvolvidos em conjunto com associações de imprensa, representantes de mais de 200 veículos de comunicação no país, informou a rede social.



Jornais, como "Folha de S.Paulo" e "Estadão", e portais de notícias, como UOL e Poder360, fazem parte da iniciativa, chamada News Inovation Test, além da revista "Veja" e de emissoras como Band News e SBT. A plataforma incluirá em diferentes espaços informativos mais conteúdo gerado pelos 20 veículos com os quais assinou contrato por um período de três anos.



"Estamos comprometidos a apoiar o ecossistema de notícias no Brasil", disse Claudia Gurfinkel, diretora de Parcerias de Notícias do Facebook para a América Latina, citada na nota. "Estamos trabalhando de perto com organizações de notícias, para construirmos juntos novas oportunidades de conectar pessoas e notícias no Facebook."



A News Innovation Test também está em teste no Canadá e na Argentina, onde a plataforma assinou recentemente um contrato com quase 150 veículos de comunicação, a um custo de US$ 1,5 milhão em 12 meses.



Questionado há anos pela divulgação de notícias falsas por meio de sua plataforma, que conta com mais de 2,9 bilhões de usuários, o Facebook desenvolveu diversas iniciativas para combatê-las. Desde 2018, a empresa investiu US$ 600 milhões para apoiar a indústria de notícias em todo o mundo, e planeja investir mais US$ 1 bilhão nos próximos três anos.



O desembolso de US$ 2,6 milhões anunciado hoje para o Brasil irá para fundos de inovação e capacitação, além de cobrir projetos voltados para a transformação digital e o desenvolvimento de negócios sustentáveis e novas audiências, informou o Facebook. Estes serão realizados em colaboração com associações de imprensa brasileiras que representam mídias digitais, jornais e revistas, além do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ).