O 'losango' de Angela Merkel, um gesto que se tornou icônico

O "losango" de Angela Merkel, seu gesto com as mãos unidas pelas pontas dos dedos na frente da barriga, se tornou quase tão famoso quanto a própria chanceler da Alemanha.



No início dos anos 2000, quando ainda não dirigia o Executivo, mas presidia o partido democrata cristão CDU (centro-direita), Merkel "não sabia onde colocar as mãos", explicou alguns anos depois a fotógrafa Claudia Kempf sobre a origem do gesto, hoje icônico.



"Ela as deixava penduradas ao lado do corpo, o que a fazia parecer impotente. Ou as juntava e então eu dizia a ela: 'Assim você parece a filha de um pastor'", contou a fotógrafa do jornal Rheinische Post em 2009.



A chanceler deu em 2013 sua própria versão sobre como surgiu o gesto, uma descoberta pessoal, de acordo com ela.



"Sempre houve a dúvida quanto a onde colocar os braços, foi assim que me veio a ideia", afirmou ela alguns meses antes das eleições legislativas daquele ano.



Segundo ela, este "losango" demonstra "talvez um certo amor pela simetria", que lembra o estilo de governo de Merkel, marcado pelo pragmatismo, a busca de consenso, mas também criticado pela falta de visão política em determinados momentos.



- "Culto à personalidade" -



Em 2013, Merkel, que deixará este ano o cargo de chanceler após 16 anos à frente do governo alemão, aspirava ser reeleita pela terceira vez.



Assim, a CDU baseou sua campanha nessas eleições em torno da personalidade da chanceler.



Um cartaz gigante de 20x70 metros, inspirado no famoso gesto, foi colocado na estação central de Berlim.



Nele, havia uma imagem das mãos de Merkel fazendo o losango, acompanhada por 2 mil imagens de mãos e com o slogan: "O futuro da Alemanha em boas mãos".



Esta campanha indignou seus rivais por seu caráter personalista e nas redes sociais chegaram a caricaturar Merkel como se ela fosse Mao.



Seus adversários social-democratas denunciaram um "culto à personalidade monstruoso e vazio de conteúdo". "Se isso for política, caímos muito", criticaram os verdes.



No entanto, a líder, conhecida como "Mutti" (mãe) pelos alemães, claramente prevaleceu nessas eleições e desde então seu gesto se transformou, segundo o jornal britânico The Guardian, "em uma das posições de mãos mais reconhecíveis do mundo".



O "losango" tem até seu próprio emoticon ("

") e página na Wikipédia, e no famoso museu de cera Madame Tussauds em Berlim, a chanceler foi representada fazendo o gesto.



- Imitada pelo social-democrata Scholz -



"Acho que o losango foi adotado primeiro de forma inconsciente, depois o público detectou seu efeito distintivo e ela começou a usá-lo conscientemente como uma marca", disse à AFP Jochen Hörisch, especialista em comunicação da Universidade de Munique.



Segundo este professor universitário, autor de um ensaio sobre as mãos, o "losango" "transmite tranquilidade e ao contrário do punho fechado ou da mão estendida não emite sinais emocionais", o que permite gerar uma sensação intermediária "entre a proximidade e distância".



Houve inúmeras interpretações desse gesto, desde que ele representaria uma "ponte" ou um "teto protetor" até conspirações que o consideraram uma prova de que ele faz parte dos Illuminati, uma suposta organização secreta que deteria as rédeas do poder global.



O símbolo do "losango" se tornou tão forte que outras figuras políticas alemãs, incluindo opositores da líder conservadora, tentam imitá-la.



É o caso do candidato social-democrata Olaf Scholz, que em julho apareceu na primeira página do jornal Süddeutsche Zeitung apresentando-se como o verdadeiro sucessor da chanceler, em vez do conservador Armin Laschet, o impopular herdeiro político de Merkel.



Essa apropriação do estilo de Merkel, que indignou a própria chanceler, parece estar rendendo frutos, já que os social-democratas estão à frente nas pesquisas.



