Desenho de Van Gogh de 1882 será exibido pela primeira vez em Amsterdã

Um velho maltratado e triste: um desenho do pintor Vincent van Gogh, pertencente a uma coleção particular holandesa, é exibido pela primeira vez a partir desta quinta-feira (16) no Museu que leva seu nome em Amsterdã.



"É a primeira vez que este desenho vê a luz (pública). Até agora nunca havia sido exibido em lugar nenhum", disse à AFP Teio Meedendorp, um especialista do museu holandês.



"Vem de uma coleção particular holandesa onde está há muito tempo e esta é a primeira vez que podemos vê-lo", acrescentou.



É um pequeno esboço ou estudo feito a lápis em 1882, que ficará em exibição até o próximo dia 2 de janeiro, quando o desenho voltará ao acervo da família que o cedeu temporariamente ao museu.



Um desenho semelhante do artista faz parte da coleção do próprio museu sob o título "Camponês Angustiado".



O museu abriga também em seu acervo permanente uma famosa litografia inspirada no mesmo tema, denominada "A porta da eternidade". Representa, como este desenho exibido pela primeira vez, um velho camponês sentado numa cadeira de madeira, inclinado para a frente e segurando a cabeça com as duas mãos.