Dezesseis soldados mortos na Nigéria em emboscada atribuída a islamitas

Pelo menos 16 soldados e dois milicianos antijihadistas foram mortos em uma emboscada atribuída ao grupo Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap) no nordeste da Nigéria, informaram nesta quinta-feira (16) à AFP duas fontes militares.



O ataque ocorreu na quarta-feira (15) e foi um dos mais mortíferos perpetrados este ano pelo Iswap contra as forças armadas nigerianas, que lutam para derrotar a insurgência islamita - que já matou mais de 40.000 pessoas em 12 anos.



Os extremistas detonaram bombas antes de abrirem fogo contra o comboio militar que viajava entre a capital do estado de Borno e a cidade-guarnição de Monguno, disseram as fontes.



"Dezesseis soldados e dois membros da JTF [milícia] civil pagaram o preço final pelo ataque, enquanto dois soldados foram feitos reféns pelos terroristas", disse um oficial militar.



Onze outros soldados ficaram feridos no ataque que destruiu vários veículos militares, contou o oficial sob condição de anonimato.



Outra fonte militar, que forneceu o mesmo balanço, afirmou que os extremistas explodiram sete artefatos explosivos improvisados (IEDs) na estrada enquanto o comboio passava.



O Iswap assumiu a responsabilidade pelo ataque, afirmando que seus combatentes mataram 25 soldados em uma emboscada de um comboio militar, de acordo com o site de monitoramento de atividades jihadistas SITE.



O grupo intensificou recentemente seus ataques a civis ao longo dos cerca de 135 km do eixo Maiduguri-Monguno, onde montou postos de controle, extorquindo dinheiro e matando motoristas, segundo moradores.



Esses ataques quase diários levaram os militares a patrulhar a rodovia, segundo fontes militares.