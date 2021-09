Líbia anuncia fim do bloqueio de portos

A Companhia Nacional de Petróleo da Líbia (NOC) anunciou nesta quinta-feira (16) o fim do bloqueio de vários portos petrolíferos do leste do país e a retomada das exportações, interrompidas nos últimos dias por manifestantes exigindo empregos.



"As operações de exportação de petróleo foram retomadas nos terminais Al-Sedra e Ras Lanuf, após o fim dos protestos organizados pelos jovens", disse a estatal com sede em Trípoli.



O desbloqueio foi possível graças ao "trabalho dos notáveis e anciãos da região", solicitados pelo chefe do CON, Mustafa Sanalla.



Os principais portos petrolíferos da Líbia estão localizados na chamada Lua Crescente Petroleira, o coração da economia líbia no leste do país, que inclui os de Marsa Brega, Ras Lanuf, Al Sedra, Marsa Al Hariga e Zuitina.



A Líbia, que tem as reservas mais abundantes da África, tenta emergir de uma década de caos desde a queda, em 2011, do regime de Muammar Kadafi, derrubado por uma revolta popular, graças a um governo unificado instalado em março que deve liderar a transição até as eleições anunciadas para dezembro.