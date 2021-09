Fórum Econômico Mundial espera voltar a Davos em 2022

O Fórum Econômico Mundial (WEF), que teve que renunciar à sua reunião anual de líderes políticos e econômicos em janeiro desse ano em Davos (Suíça) por causa da covid-19, anunciou nesta quinta-feira (16) sua intenção de voltar a celebrá-la em 2022.



Em um comunicado, o WEF informou que a reunião anual será realizada de 17 a 21 de janeiro na famosa estação de esqui suíça sob o lema "Trabalhar juntos, restaurar a confiança".



O WEF destacou que a pandemia exacerbou as divisões sociais.



"A pandemia provocou mudanças profundas. Em um mundo cheio de incertezas e tensões, o diálogo interpessoal é mais importante do que nunca", declarou o fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab.



Milhares de pessoas comparecem todo ano em Davos no final de janeiro para participarem do principal fórum econômico e político do mundo.



O WEF afirma que está colaborando com as autoridades suíças e as organizações sanitárias para estabelecer medidas adaptadas ao contexto sanitário.