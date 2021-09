FedEx contratará 90.000 pessoas nos EUA antes do fim do ano

A empresa privada de correio FedEx planeja contratar 90.000 pessoas com a aproximação das festas de fim de ano nos Estados Unidos devido ao tradicional aumento de envios nessa época.



O grupo organiza em 23 de setembro um dia especial de contratação em várias cidades importantes do país para cargos que vão desde motoristas até técnicos de manutenção.



No ano passado nesse mesmo período, a empresa planejava contratar 70.000 pessoas para o tradicional pico de atividades de novembro e dezembro.



A FedEx também quer contratar 500 novos funcionáios de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) para otimizar suas operações e melhorar a experiência do cliente online.



Outras grandes empresas, como Amazon e Walmart, também lançaram recentemente contratações em massa para atender a crescente demanda e geralmente aumentaram seus salários mínimos para atrair candidatos.



