Polícia alemã anuncia quatro detenções após ameaça contra sinagoga

A polícia da Alemanha anunciou nesta quinta-feira (16) a detenção de quatro pessoas, um dia após uma ameaça de ataque contra uma sinagoga de Hagen, no oeste do país, em plena festa judaica do Yom Kippur e dois anos depois de uma tentativa de invasão de outro local de culto por um extremista de direita.



As detenções aconteceram depois que a sinagoga de Hagen recebeu uma vigilância reforçada das forças de segurança na quarta-feira à noite (15), devido a uma ameaça de ataque.



A investigação "levou à identificação e à detenção de um jovem de 16 anos, de Hagen", anunciou a polícia.



"Havia o risco de atentado contra a sinagoga de Hagen", confirmou o ministro regional do Interior, Herbert Reul. "As forças de segurança provavelmente impediram", completou.



De acordo com a revista semanal Der Spiegel e jornal tabloide Bild, um sírio de 16 anos está entre as pessoas detidas por suspeitas de ataque com explosivos ao local de culto. Dezenas de pessoas celebrariam o Yom Kippur ontem nesta sinagoga.



Um serviço de Inteligência estrangeiro alertou as autoridades alemãs. O jovem sírio teria revelado um ataque iminente em um fórum de discussões monitorado.



Ontem à noite, a polícia mobilizou vários homens armados e cães farejadores, que se instalaram ao redor do templo religioso. Nenhuma bomba foi encontrada no local, ou em suas proximidades, segundo a polícia.



O acesso às ruas ao redor da sinagoga também foi bloqueado por "uma possível situação perigosa relacionada com uma instituição judaica", a sinagoga de Hagen.



O caso aconteceu dois anos depois de um ataque contra uma sinagoga de Halle, também durante o Yom Kippur.



O autor, um extremista de direita, tentou entrar no local para abrir fogo contra os fiéis, mas não conseguiu. Antes de ser detido, porém, matou duas pessoas na rua e em um estabelecimento comercial. Ele foi condenado à prisão perpétua.



- Atos antissemitas em alta -



Os crimes antissemitas aumentaram nos últimos anos na Alemanha, com 2.032 delitos registrados em 2019, 13% a mais que no ano anterior.



O país enfrenta há alguns anos uma dupla ameaça, jihadista e de extrema direita, considerada prioritária após vários ataques ou atentados frustrados.



O número de crimes cometidos por extremistas de direita aumentou em 2020 e atingiu seu maior nível no país desde o fim da Segunda Guerra Mundial.



O partido de extrema direita AfD, que conseguiu representação no Parlamento em 2017, atribui este aumento à recepção no país de um milhão de refugiados sírios e iraquianos em 2015 e 2016.



Doze pessoas morreram em um ataque com um caminhão executado no fim de 2016 por um tunisiano radicalizado em um mercado de Natal no centro de Berlim.