Avião é instalado no topo de penhasco em Bali para atrair turistas

Um empresário colocou a fuselagem de um Boeing no topo de um penhasco no sul de Bali para voltar a atrair turistas para esta ilha indonésia, ausentes desde o início da pandemia da covid-19.



A instalação da fuselagem e do nariz de um velho Boeing 737 foi feita esta semana, em um penhasco com vista para a praia de Nyang Nyang.



Felix Demin, o novo dono do aparelho, quer transformá-lo em alojamento para turistas e atrair curiosos em busca de fotos inusitadas.



O empresário russo, que vive em Bali, espera que a atração contribua para relançar o turismo local. O setor foi fortemente atingido na ilha desde que a Indonésia fechou suas fronteiras para os turistas estrangeiros.



Dividida em várias partes, a aeronave estava pronta para ser enviada para reciclagem, na China, quando foi comprada por Demin, conforme seu próprio relato.



Levou-se uma semana para transportar a fuselagem até o penhasco após a obtenção das autorizações necessárias.



As autoridades de Bali suspenderam algumas restrições na ilha esta semana, depois de registrar uma onda de casos e óbitos por coronavírus em julho e agosto.



Dependente sobretudo do turismo, atraindo milhões de turistas estrangeiros a cada ano, Bali implementou um plano de vacinação dinâmico para poder se abrir às visitas em massa.



BOEING