Índia anuncia incentivo a veículos não poluentes

A Índia anunciou nesta quarta-feira (15) que irá gastar 257 bilhões de rúpias (3,5 bilhões de dólares) em incentivos para o setor automotivo impulsionar a produção de carros não poluentes em uma tentativa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa.



O apoio aos veículos limpos se dá no âmbito do Acordo de Paris sobre o clima e pela necessidade de reduzir a poluição nas principais cidades deste país de 1,3 bilhão de habitantes.



Este plano permitirá que a Índia mude e se volte "para veículos mais limpos, elétricos e com células de combustível a hidrogênio", espera o governo indiano. Isso representará "uma nova era em tecnologia avançada, uma indústria automotiva mais eficiente e ecológica", acrescentou.



Os incentivos serão oferecidos aos fabricantes de automóveis e drones por cinco anos.



Para poder acessá-los, os fabricantes atuais ou futuros terão que investir pelo menos 34 milhões de dólares na Índia durante cinco anos, de acordo com a publicação econômica local Bloomberg Quint.



A Índia é o terceiro maior emissor de carbono do mundo e está previsto que se torne o país mais populoso em meados da década.



TESLA MOTORS