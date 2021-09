Cinco fatos sobre a missão de turismo espacial Inspiration4; confira

(foto: Patrick T. FALLON / AFP)

lança, nesta quarta-feira (15/9), uma missão dede três dias, na qual, pela primeira vez, a tripulação será exclusivamente formada por civis.Saiba mais sobre a missãoA cápsula Dragon que transportará os tripulantes estará no topo de um foguete Falcon 9, de 70 metros de altura.A nave já enviou 10 astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) em três missões diferentes.De 8 metros de altura e 4 de largura, Dragon foi modificada para este voo, no qual orbitará a Terra. Uma grande cúpula de vidro foi instalada para oferecer aos quatro passageiros uma visão de 360 graus do espaço.A decolagem está programada para as 20h02 locais (21h02 desta quarta-feira) no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. A janela de lançamento é de cinco horas.Aos 2,4 minutos de decolagem e a cerca de 80 km de altitude, a primeira etapa do foguete se separará e voltará para a Terra para ser reutilizada em outros voos. Em torno de 12 minutos depois, a segunda etapa do Falcon se desprenderá e será inutilizável.Dragon orbitará a Terra por três dias a uma altitude maior que a da ISS.Depois, voltará para casa, pousando na costa da Flórida, por meio de um paraquedas gigantesco.A organização e o financiamento da missão estarão a cargo do bilionário americano Jared Isaacman, que viajará com três pessoas, seus convidados, mediante um processo de seleção singular.Hayley Arceneaux, de 29 anos, é uma enfermeira que sobreviveu a um câncer infantil.Chris Sembroski, de 42, é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, que agora trabalha para a indústria da aviação.E a professora de geologia Sian Proctor foi finalista no processo de treinamento de astronautas da Nasa há mais de uma década.A tripulação foi treinada durante seis meses, um tempo muito menor do que os anos de preparo exigidos no caso dos astronautas profissionais.Eles aprenderam a suportar a força G (de aceleração) em um aparelho de centrifugação e experimentaram a falta de gravidade.Embora o voo deva ser totalmente automatizado, a equipe foi treinada pela SpaceX para tomar o controle da nave em caso de emergência.Durante a missão, serão analisados sono, batimento cardíaco, sangue e funções cognitivas da tripulação, com o objetivo de estudar como os novatos reagem no espaço.