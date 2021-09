Bolsonaro 'ameaça sistema democrático' do Brasil, diz HRW

A ONG de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) acusou o presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira(15), de "ameaçar o sistema democrático" no Brasil, com seus frequentes ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral.



Em nota, a HRW afirma que o presidente "tentou intimidar o Supremo Tribunal Federal, indicando que poderia cancelar as eleições de 2022 (...) e violou a liberdade de expressão de críticos de sua gestão".



Ainda de acordo com a ONG, estes comportamentos "são parte de um padrão de ações e declarações que parecem destinadas a minar direitos fundamentais, instituições democráticas e o Estado de Direito no Brasil".



A campanha de Bolsonaro contra o STF, que abriu várias investigações contra ele e seu entorno, e contra a credibilidade do sistema de votação eletrônico, atingiu seu auge em 7 de setembro, Dia da Independência.



Diante de milhares de seguidores que saíram às ruas para apoiá-lo em Brasília e em São Paulo, o presidente anunciou que rejeitaria as decisões do ministro do STF Alexandre de Moraes, classificou o voto eletrônico como uma "farsa" e fraudulento, acrescentando que "somente Deus" poderia retirá-lo do poder.



"O presidente Bolsonaro, fervoroso defensor da ditadura militar brasileira, está cada vez mais beligerante contra o sistema democrático de separação de poderes", disse o diretor para as Américas da HRW, José Miguel Vivanco, no mesmo comunicado.



Na quinta-feira da mesma semana (9), Bolsonaro recuou e garantiu que seus ataques e ameaças foram pronunciados "no calor do momento".



"No entanto, não retirou sua acusação infundada de que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, declaração que reiterou em 7 de setembro", lembrou a ONG.



Ameaçado pela inflação, pelo desemprego e por uma gestão caótica da pandemia que derrubou sua popularidade, há meses Bolsonaro desacredita, sem provas, a urna eletrônica, utilizada desde 1996 no país, e pede o retorno do voto impresso.



Segundo as pesquisas, Bolsonaro seria amplamente derrotado nas eleições de 2022 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não confirmou sua candidatura.