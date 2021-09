Chefe e integrantes de máfia são presos em Nova York

O suposto chefe de uma das famílias históricas da máfia italiana em Nova York e supostos membros da organização foram presos nesta terça-feira, acusados em um caso de crime organizado movido por promotores.



A acusação, apresentada a um tribunal federal pelo Distrito Leste de Nova York, no Brooklyn, aponta 10 membros da família Colombo como responsáveis por crimes como extorsão e lavagem de dinheiro.



Andrew "Mush" Russo, 87, chefe da família Colombo, seu número dois, Benjamin Castellazzo, 83, e o conselheiro Ralph DiMatteo estão entre os 14 acusados, segundo os promotores.



Russo e Castellazzo foram presos hoje e devem enfrentar um procedimento virtual ante a corte do Brooklyn até o fim do dia. DiMatteo continua foragido, segundo os promotores. Eles são acusados de tentarem se infiltrar e assumir o controle de um sindicato.



A família Colombo é uma das cinco principais organizações mafiosas ítalo-americanas no nordeste do país. As outras famílias são os Genovese, Lucchese, Gambino e Bonanno.



Toda a administração da família Colombo, incluindo Russo e Castellazzo, declarou-se culpada de uma série de atividades mafiosas em 2012. Russo, condenado em sete ocasiões, foi libertado pela última vez em 2013.



A máfia de Nova York foi enfraquecida por vários golpes nos últimos anos, incluindo prisões, brigas internas e competição com outras organizações criminosas, mas ainda são consideradas ativas. O chefe do clã Gambino, "Frank" Cali, foi morto a tiros na frente de casa, no distrito de Staten Island, em Nova York, em março de 2019.