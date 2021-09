Presidente tcheco dá entrada em hospital

O presidente tcheco, Milos Zeman, deu entrada nesta terça-feira (14) em um hospital de Praga para receber tratamento médico durante poucos dias, informou uma fonte médica.



"Trata-se do mesmo tipo de internação hospitalar que da última vez", explicou a mesma fonte à AFP.



A menção remete ao outono (boreal) de 2019, quando Zeman, de 76 anos, conhecido por seus vínculos com os governos de Rússia e China, se submeteu a tratamento médico durante quatro dias em um hospital.



As autoridades tchecas não informaram o nome do centro de saúde onde ele foi atendido desta vez.



Zeman terá que designar o novo primeiro-ministro em função dos resultados das eleições legislativas de 8 e 9 de outubro próximos.