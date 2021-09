Cerca de 1.400 prisioneiros palestinos entrarão em greve de fome

Quase 1.400 prisioneiros palestinos planejam fazer uma greve de fome para denunciar suas condições de detenção em Israel, informou a Autoridade Palestina nesta terça-feira (14).



A tensão nas prisões israelenses, que mantêm mais de 4.000 prisioneiros palestinos, vem aumentando desde a semana passada, quando seis membros de grupos armados palestinos escaparam da penitenciária de alta segurança de Gilboa (norte) por um túnel.



A tensão explodiu depois da transferência de centenas de detentos, quando pertences pessoais foram confiscados, segundo o Clube de Prisioneiros Palestinos. Alguns presidiários atearam fogo em suas celas.



"A situação dentro das prisões é terrível, o que levou os prisioneiros a uma greve de fome", disse à AFP Qadri Abu Bakr, presidente da comissão encarregada dos prisioneiros, órgão da Autoridade Palestina.



Segundo ele, 1.380 presos entrarão em greve a partir de sexta-feira e outros na próxima semana.



A Cruz Vermelha anunciou nesta terça-feira que os israelenses decidiram retomar as visitas aos detentos depois de cancelá-las na semana passada.



Quatro dos seis palestinos fugitivos, presos por ataques contra Israel, foram capturados no final da semana passada no norte do Estado hebreu.



Qadri disse nesta terça-feira que nem seus advogados nem a Cruz Vermelha puderam visitá-los.