Amazon planeja contratar 125.000 funcionários nos EUA

A Amazon anunciou nesta terça-feira (14) que pretende contratar 125.000 funcionários nos Estados Unidos para expandir seu sistema de logística, em função do crescimento do comércio digital durante a pandemia da covid-19.



Os novos postos serão para as áreas de coleta, empacotamento e envio dos produtos. Para estas funções, a empresa oferecerá um salário de US$ 18 a hora. Algumas posições terão bônus de US$ 3.000.



Em um comunicado, a Amazon afirmou que os novos contratados terão benefícios médicos e outros, como o programa recém-lançado de pagamento integral de taxas escolares para funcionários da linha de frente.



Grandes companhias do varejo e de setores afins aumentam sua força de trabalho neste quase outono boreal (primavera no Brasil), já se antecipando à temporada de compras do fim do ano.



A rede de supermercados Walmart e o serviço de correio UPS estão entre as empresas que já anunciaram contratações temporárias.



