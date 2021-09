Bolsa argentina sobe após derrota do governo nas primárias legislativas

O índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, subiu 5,46% nesta segunda-feira, a 80.065,91 pontos, no dia seguinte às eleições primárias legislativas na Argentina, cujo resultado representou um revés para o governo de Alberto Fernández.



O volume de negócios com ações alcançou 40 milhões de dólares, em um clima de altas generalizadas.



Por serem obrigatórias, as primárias representam uma avaliação da gestão do governo. Fernández corre o risco de sofrer uma derrota eleitoral nas legislativas de metade de mandato, em 14 de novembro, o que complicaria o final do seu governo e suas chances de se reeleger.



O presidente também corre o risco de perder a maioria no Senado, e se afasta da meta de controlar a Câmara Baixa, onde está a 10 cadeiras da maioria.



Os mercados também reagiram com alta aos bons resultados obtidos pelos candidatos da aliança opositora de direita Juntos, liderada pelo ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019).



As altas no mercado local se somaram à das ações argentinas em Wall Street, lideradas por papéis de energia e do setor financeiro.



Também subiram os títulos argentinos, e o índice de risco-país elaborado pelo JP Morgan teve queda de 4,49%, a 1.469 pontos base.