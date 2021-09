Dezenas de estudantes são libertados no noroeste da Nigéria

Grupos armados nigerianos libertaram dezenas de estudantes sequestrados este mês no estado de Zamfara, no noroeste do país - conforme uma fonte do governo local e um vídeo que mostra autoridades junto com os menores.



A libertação dos estudantes da escola Kaya aconteceu depois de o Exército lançar uma operação contra os grupos armados neste estado e de as autoridades locais terem bloqueado as telecomunicações em Zamfara para impedir o contato entre eles.



Mais de 70 alunos e alguns professores foram levados como reféns em Kaya, em 1º de setembro, no último de uma série de sequestros em massa em instituições de ensino cometidos por homens armados.



"No domingo à noite, foram libertados 75 reféns da escola pública de ensino médio de Kaya", disse uma fonte do governo local. "Pareciam em bom estado de saúde e ilesos", acrescentou.



Um vídeo divulgado pelo gabinete do governador de Zamfara, Bello Matawalle, mostrava-o saudando, à noite, ônibus cheios de estudantes e perguntando estavam feridos.



Há tempos, os grupos criminosos agem nos estados do noroeste e do centro da Nigéria, invadindo e saqueando aldeias, roubando gado e sequestrando pessoas para pedir resgate.



Desde dezembro, tomaram as escolas como alvo. Mais de mil alunos foram feitos reféns este ano.



A maioria dos estudantes foi libertada após negociações, e alguns conseguiram fugir. Dezenas deles continuam, no entanto, sendo mantidos em cativeiro.