Dois soldados ucranianos mortos em ataques separatistas

Dois soldados ucranianos foram mortos e outros 10 feridos no sábado (11) por separatistas pró-russos no leste do país, informou o Exército neste domingo (12).



De acordo com um balanço da AFP a partir de fontes oficiais, pelo menos 52 soldados ucranianos morreram até agora este ano, em comparação com um total de 50 em 2020.



Os separatistas reconhecem mais de 30 vítimas desde janeiro.



Os rebeldes atiraram contra posições ucranianas usando sistemas de artilharia de grande calibre e lançadores de granadas e as bombardearam com minas a partir de drones, informou o Exército em um comunicado.



A maioria dos ataques ocorreu na região de Donetsk, de acordo com o comunicado.



Desde 2014, a Ucrânia luta contra os separatistas das regiões de Donetsk e Luhansk, uma guerra que estourou logo após a anexação da península da Crimeia pela Rússia e que deixou mais de 13.000 mortos.



A Rússia nega ter armado os separatistas, apesar de vários indícios apontarem para o envio de homens e armas para apoiá-los.



No segundo semestre de 2020, Kiev e os separatistas respeitaram uma trégua, mas a tensão aumentou este ano entre a Ucrânia e a Rússia com manobras de Moscou (quase 100.000 soldados russos) nas fronteiras ucranianas.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou na sexta-feira a possibilidade de a Rússia invadir seu país.



"Uma forte escalada por parte da Rússia é o pior que pode acontecer. Infelizmente, o risco existe", disse ele durante um fórum internacional em Kiev.