Supertufão Chanthu, rebaixado para tempestade, se aproxima de Taiwan

O supertufão Chanthu, que se aproxima de Taiwan, perdeu intensidade neste sábado (11), anunciou o escritório meteorológico central da ilha, que o rebaixou para uma tempestade média.



Este tufão de força 5 formou-se em apenas 48 horas e ameaçava as Filipinas e Taiwan. Mas só chegará a Taiwan e ficará no litoral, embora isso tenha consequências para todo o país, segundo o meteorologista Wu Wan-Hua.



"Taiwan estará sob a influência do tufão a noite toda [sábado] e todo o dia amanhã [domingo], porque em todos os lugares o vento e a chuva devem aumentar", disse .



Às 09h00, no horário de Brasília, Chanthu estava 100 km a leste da ponta sul da ilha, causando rajadas de vento de até 198



Mais de uma centena de voos domésticos e internacionais e conexões marítimas locais foram suspensos, disse o centro nacional de operações de resgate.



Cerca de 2.000 pessoas que viviam em zonas de inundação foram evacuadas e alguns trechos das rodovias foram bloqueados para o tráfego.



Taiwan é frequentemente afetado por tempestades tropicais durante o verão. Os tufões estão ficando cada vez mais fortes e mais fortes como resultado do aquecimento global causado pelo homem.